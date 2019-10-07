В Грузии появился комитет сохранения независимости Беларуси

Новая организация начнет декларировать высокие идеалы одного из лидеров восстания 1863 года Кастуся Калиновского о независимости страны. Комитет будет помогать создавать административные, экономические и правовые предпосылки для того, чтобы «Беларусь укрепила свой экономический потенциал, превратилась в сильную страну европейского типа».





Группой, которая работает над созданием международного комитета, руководит Зураб Ванишвили (на фото) — он свободно говорит на беларуском. Представителем в Беларуси станет правозащитник Олег Волчек, который вместе с Зурабом учился в БГУ.









Каковы задачи комитета?

Организация будет привлекать ведущие страны Западной Европы, США и Японию, чтобы в течение 2-2,5 лет Беларусь вступила в ВТО. Она планирует наладить связь между ведущими государствами-донорами и правительством Беларуси для того, чтобы создать Международную группу друзей Беларуси. Которая, в свою очередь, подготовит законодательные и административные меры, нужные для реализации Устава ВТО.





Зураб Ванишвили входил в состав группы экспертов, которая занималась уставными документами для вступления Грузии в ВТО. Грузия прошла этот путь за три года и теперь исправно получает экономические дивиденды. Беларусь безрезультатно пытается сделать аналогичный шаг вот уже четверть века, с 1993 года.







Зачем это Грузии?

Зураб собирается безвозмедно служить делу о сохранении независимости нашей страны. Со слов Ванишвили, вступление в ВТО будет выгодным не только для Беларуси, но и для соседей. «Беларусь станет заметным игроком, повысится уровень благосостояния населения, усилится оборонный потенциал. Мы любим и ценим беларуский народ, поэтому предлагаем наши знания и опыт. Китай превратился в экономического гиганта только после вступления в ВТО. Беларусь сможет за пять-шесть лет привлечь инвестиции, создать новые предприятия, торговые компании», — объяснил Зураб.