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Поздравили с днем рождения: у посольства РФ в Киеве прошёл "суд над Путиным"

У посольства России в Киеве 7 октября - в день рождения президента РФ Владимира Путина - прошёл перформанс "Суд над Путиным".

Один из активистов надел тюремную робу и маску Путина, а также повесил себе на шею табличку с надписью "военный преступник". Ещё один активист, одетый в судейскую мантию, зачитал изображевшему Путина список обвинений в военных преступлениях, совершённых "в Украине, Грузии, Чечне".​

Активисты, которые назвали свою акцию "импровизированным Гаагским трибуналом", принесли флаги Украинв, крымских татар, Грузии, стран Балтии. К посольству пришли и бывшие украинские заключённые, недавно освобождённые из российских колоний в результате обмена - Владимир Балух и Артур Панов.


Владимиру Путину в понедельник исполнилось 67 лет. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что с утра Путин получает поздравления от зарубежных лидеров. Среди тех, кто позвонил президенту России, лидеры большинства стран постсоветского пространства, в том числе Лукашенко (Украины среди них нет), а также Сербии и Израиля.
Источник: svoboda.org
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