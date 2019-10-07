Опубликованное украинским каналом "Сегодня" видео также собрало почти 4 тыс. комментариев.









Напомним, в ходе встречи Лукашенко поднял проблему территориальной целостности Украины, заявив, что выступает за ее неделимость. При этом он подчеркнул, что вопрос с принадлежностью Крыма закрыт навсегда.





Также он в очередной раз подтвердил заинтересованность Беларуси в мире в Украине и рассказал о прорабатываемых вариантах альтернативных поставок нефти в Беларусь.





Лукашенко еще раз повторил, что не намерен быть президентом вечно, но работает, пока здоров и чувствует доверие людей. Он также добавил, что его дети не имеют президентских амбиций, заявив, что президентом нужно родиться.





"Ты будешь называться президентом, но ты не станешь им, если им не родился. Настоящим президентом, когда между тобой и народом химия какая-то, ты должен родиться. Если у тебя от рождения этого нет, ты не станешь президентом, будешь хорошим управленцем, плохим или средним", - уверен он.









После этого 4 октября Лукашенко посетил форум регионов Беларуси и Украины в Житомире, где встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.