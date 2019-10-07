7 октября заканчивается процедура выдвижения кандидатов в депутаты Национального собрания седьмого созыва. По просьбе « Салідарнасці» политический обозреватель Александр Класковский поделился впечатлениями от первого этапа парламентской кампании.













Всего в избирательные комиссии, включающие около 64 тысяч членов, был допущен 21 человек из оппозиционных партий.





— Это уже даже не проценты, а промилле, — констатировал эксперт.





При этом Александр Класковский напомнил, что оппоненты власти сегодня располагают весьма скромными ресурсами, из-за чего в комиссии выдвигалось всего около 500 человек. И если бы их всех включили в состав комиссий, все равно их количество составило бы доли процентов.





— Это позволило бы козырнуть перед Западом и ОБСЕ, но и этого не произошло. Эта кампания проводится вертикалью по суровому и жесткому сценарию. У Александра Лукашенко накануне прозвучала фраза, что нам, мол, не надо ни перед кем подпрыгивать. И намек вертикалью был понят.





По мнению политического обозревателя, условная интрига кампании заключается в том, пройдут ли в парламент представители оппозиции. Определенные шансы у них имеются, но есть и ряд моментов, способных разрушить эти надежды.





С одной стороны, во время недавних визитов в Беларусь высокопоставленные чиновники США практически прямым тестом говорили о том, что снятие санкций будет связано с прогрессом на выборах.





Самым простым решением для властей в такой ситуации было бы появление в парламенте двух-трех удобных для них носителей альтернативного мнения.





— Вместе с тем, я не исключаю, что в последний момент может сработать перестраховка. Впереди у действующего официального лидера более важная кампания — президентская. И ему каких-то волнений и нервотрепок совсем не хочется. Я думаю, он постарается подстраховаться по всем направлениям, — считает Класковский.





Кроме того, есть неопределенность на интеграционном фронте: придется ли подписывать документы с Путиным в декабре? Возможно, Лукашенко вынужден будет подписывать какие-то непопулярные решения. И в такой ситуации ему вовсе не нужны люди в парламенте, способные резко реагировать на подобные факты.





— В конечном итоге расклад в парламенте будет зависеть от решения одного человека. А тут уж бабушка надвое сказала.









Александр Класковский сомневается в том, что Россия всерьез будет использовать парламентскую кампанию в своих целях:





— По ряду причин. Роль парламента в белорусской системе незначительна, он находится в подчинении у исполнительной власти. Наличие в данном созыве двух представителей альтернативных взглядов, назовем их так, революции не сделает.





Эксперт считает маловероятным прохождение в парламент представителей «русского мира». А если несколько таких депутатов все же появится , то в любом случае их влияние будет весьма и весьма незначительным.





Другое дело, если Лукашенко в декабре по каким-то причинам не подпишет документы. Тогда Москва закусит губу и вполне может устроить через год «веселую» президентскую кампанию в Беларуси.