Стало известно имя "незнакомки" рядом с Лукашенко в Ереване

Как выяснил TUT.BY , на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Ереване белорусской лидер общался с министром торговли ЕЭК Вероникой Никишиной.





Кадр пресс-службы премьер-министра Армении.





Журналисты «Комсомолки» обратили внимание на поведение Лукашенко во время открытия саммита в столице Армении. Главы государств вместе со своими сопровождающими лицами зашли в зал и уселись за круглый стол. За их спинами расположились члены делегаций.





В «белорусском секторе» стояли глава МИД Владимир Макей и посол Беларуси в России Владимир Семашко. Однако к моменту, когда хозяин саммита в Ереване Никол Пашинян начал свою приветственную речь, кресло Лукашенко пустовало. На общих планах трансляции видно, что в это время президент Беларуси стоит в другой стороне зала и общается с некой женщиной в бежевом пиджаке.





По информации TUT.BY, Александр Лукашенко общался с членом коллегии (министром) по торговле Евразийской экономической комиссии Вероникой Никишиной.









Собеседники называют ее «большим экспертом» в сфере торговли. Согласно официальной биографии, Никишина является кандидатом экономических наук, защитила диссертацию по теме «Управление доступом российских товаров на рынки зарубежных государств в современных условиях».





До прихода в ЕЭК в 2016 году была помощником первого вице-премьера РФ. Ранее занимала руководящие должности в Министерстве экономического развития России.





В настоящее время Вероника Никишина курирует ряд ключевых для Евразийского экономического союза сфер, таких как таможенно-тарифное и нетарифное регулирование, установление преференциальных торговых режимов с третьими странами, применение Евразийским экономическим союзом защитных мер.





С 1 октября власти Беларуси установили минимальную цену на сахар на фоне появления в продаже дешевого российского сахара. Данную норму Минск начал применять еще в 2018 году. Тогда коллегия ЕЭК одобрила государственное регулирование цен на белый сахар в Беларуси.





«Это могла быть одна из тем, которую обсуждали Лукашенко и Никишина», — говорит один собеседник.





По другой информации, «Минск хочет получить контроль в торговом блоке ЕЭК».