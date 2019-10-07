Несколько человек в масках Джокера развернули растяжку с лозунгом "Happy to live in dictatorship" ("Мы счастливы жить при диктатуре").





Анархисты стали около избирательного пикета, который провели активисты общественной кампании "Европейская Беларусь".





Один из участников пояснил журналистам, что они сравнивают с цирком современную политическую жизнь в Беларуси, в том числе и будущие выборы.







