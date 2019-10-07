Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

"Счастливы жить при диктатуре" Анархисты провели акцию в Минске

Около отеля "Marriott", где проходит форум "Минский диалог", состоялась акция анархистов.

Несколько человек в масках Джокера развернули растяжку с лозунгом "Happy to live in dictatorship" ("Мы счастливы жить при диктатуре").

Анархисты стали около избирательного пикета, который провели активисты общественной кампании "Европейская Беларусь". 

Один из участников пояснил журналистам, что они сравнивают с цирком современную политическую жизнь в Беларуси, в том числе и будущие выборы.
Источник: euroradio.fm
Поделиться
Последние известия





Блоги
Владимир Подгол
Как Макея на границе раздели
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...
Игорь Драко
Продвинутая шведка Грета, отсталая беларуска Маша
Валерий Щукин
""Педагог", угрожавшая школьнику убийством,...
Павел Севярынец
Кніга "Алесь Чаркашын"


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru