Дозрел: Лукашенко-таки собрался в Евросоюз
В нынешнем году состоится «нормальный полноценный визит Александра Лукашенко в Евросоюз», заявил министр иностранных дел Владимир Макей журналистам после открытия форума «Минский диалог».
Отвечая на вопрос журналистов, когда Александр Лукашенко посетит Евросоюз, Владимир Макей заявил, что в ближайшее время все об этом узнают.
— Придет время и съездит. Через некоторое время вы узнаете об этом.
— В ближайшее время состоится визит Александра Лукашенко в Евросоюз? — уточнили журналисты.
— Через некоторое время. Я надеюсь, в этом году мы совершим нормальный, полноценный визит, в том числе на пространство Европейского союза, — сказал Макей.
Глава МИД снова повторил то, что официальный Минск говорил не раз: визит не должен быть ради визита.
— Визит может быть совершен, и это наш принципиальный подход, когда мы ожидаем конкретных важных результатов от этого визита в плане экономического, гуманитарного и другого сотрудничества. Поэтому визит ради визита — не самоцель, мы должны готовить визит, чтобы получить конкретные результаты для Беларуси и страны-партнера.
На уточняющий вопрос журналистов, связан ли готовящийся визит Александра Лукашенко в Евросоюз с подписанием соглашения об упрощении визового режима, глава МИД философски отметил, что «все в мире взаимосвязано»
Источник: tut.by
13:56 07/10/2019