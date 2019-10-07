Дозрел: Лукашенко-таки собрался в Евросоюз





Отвечая на вопрос журналистов, когда Александр Лукашенко посетит Евросоюз, Владимир Макей заявил, что в ближайшее время все об этом узнают.





— Придет время и съездит. Через некоторое время вы узнаете об этом.





— В ближайшее время состоится визит Александра Лукашенко в Евросоюз? — уточнили журналисты.





— Через некоторое время. Я надеюсь, в этом году мы совершим нормальный, полноценный визит, в том числе на пространство Европейского союза, — сказал Макей.





Глава МИД снова повторил то, что официальный Минск говорил не раз: визит не должен быть ради визита.









— Визит может быть совершен, и это наш принципиальный подход, когда мы ожидаем конкретных важных результатов от этого визита в плане экономического, гуманитарного и другого сотрудничества. Поэтому визит ради визита — не самоцель, мы должны готовить визит, чтобы получить конкретные результаты для Беларуси и страны-партнера.





На уточняющий вопрос журналистов, связан ли готовящийся визит Александра Лукашенко в Евросоюз с подписанием соглашения об упрощении визового режима, глава МИД философски отметил, что «все в мире взаимосвязано»



