День рождения Путина - тайга, грибы, Шойгу

Видео отдыха российского лидера опубликовало РИА "Новости".





На предоставленных агентством кадрах видно, как Путин держит в руках гриб и обращает внимание на шишку, которая оказалась на шляпке гриба. "И шишечка (сверху), давайте покажу", - говорит Путин и демонстрирует гриб на камеру.





По информации РИА «Новости» российский лидер взял шишку в качестве сувенира.





На других кадрах видно, как глава Минобороны выкапывает куст брусники, президент дает совет Шойгу посадить куст у себя на даче в Московской области.









О том, что Путин в канун своего дня рождения отправился в тайгу, рассказал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





В понедельник, 7 октября, Владимиру Путину исполняется шестьдесят семь лет. Ранее сообщалось, что день рождения он проведет на природе в компании родных и друзей.