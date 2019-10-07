День рождения Путина - тайга, грибы, Шойгу
Президент РФ Владимир Путин накануне своего дня рождения, который он отмечает 7 октября, в компании министра обороны России Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где любовался природой и собирал грибы.
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Видео отдыха российского лидера опубликовало РИА "Новости".
На предоставленных агентством кадрах видно, как Путин держит в руках гриб и обращает внимание на шишку, которая оказалась на шляпке гриба. "И шишечка (сверху), давайте покажу", - говорит Путин и демонстрирует гриб на камеру.
По информации РИА «Новости» российский лидер взял шишку в качестве сувенира.
На других кадрах видно, как глава Минобороны выкапывает куст брусники, президент дает совет Шойгу посадить куст у себя на даче в Московской области.
О том, что Путин в канун своего дня рождения отправился в тайгу, рассказал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник, 7 октября, Владимиру Путину исполняется шестьдесят семь лет. Ранее сообщалось, что день рождения он проведет на природе в компании родных и друзей.
Источник: mk.ru
12:51 07/10/2019