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В Беларуси ликвидирован Центр специальной подготовки, через который прошли все бойцы спецназа

Это была межведомственная структура, предназначенная для разработки и внедрения методов повышения боеспособности оперативных работников и личного состава органов безопасности и правопорядка.

В Беларуси ликвидирован Центр специальной подготовки, через который прошли все бойцы спецназа
Как сообщает журнал «Спецназ», решение о ликвидации легендарного ЦСП, существовавшего при спортобществе  «Динамо», было принято еще в мае, а 1 октября срок ликвидации истек. Официальный сайт Центра уже не работает. 

В Центре повышения квалификации руководящих работников спецподразделений проходили обучение не только белорусы, но и граждане иностранных государств. Как сообщает «Спецназ», за 8 лет в Центре прошли подготовку более 5500 человек, из них почти половина – 2500  человек – иностранные специалисты. 

Интересно, что буквально накануне своей отставки тогдашний министр внутренних дел Игорь Шневич подписал постановление «О нормах обеспечения оружием и  беприпасами к нему». Документ был подписал в июле, уже после решения о ликвидации. Из текста следует, что ЦСП являлся одной из самых военизированных структур в стране. 


В арсенале, по решению Шуневича, оказались не только пистолеты ТТ и «Макаров», но также «Викинг», «Скиф», Caracal F,  Glock разных модификаций, «Калашниковы», снайперские винтовки. И это не только учебные образцы.  
 
"Белорусский партизан"
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