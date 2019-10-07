Как сообщает журнал «Спецназ», решение о ликвидации легендарного ЦСП, существовавшего при спортобществе «Динамо», было принято еще в мае, а 1 октября срок ликвидации истек. Официальный сайт Центра уже не работает.





В Центре повышения квалификации руководящих работников спецподразделений проходили обучение не только белорусы, но и граждане иностранных государств. Как сообщает «Спецназ», за 8 лет в Центре прошли подготовку более 5500 человек, из них почти половина – 2500 человек – иностранные специалисты.





Интересно, что буквально накануне своей отставки тогдашний министр внутренних дел Игорь Шневич подписал постановление «О нормах обеспечения оружием и беприпасами к нему». Документ был подписал в июле, уже после решения о ликвидации. Из текста следует, что ЦСП являлся одной из самых военизированных структур в стране.









В арсенале, по решению Шуневича, оказались не только пистолеты ТТ и «Макаров», но также «Викинг», «Скиф», Caracal F, Glock разных модификаций, «Калашниковы», снайперские винтовки. И это не только учебные образцы.