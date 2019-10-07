Есть еще желающие? Выдвижение кандидатов в депутаты завершается

Напомним, выборы депутатов Палаты представителей пройдут в Беларуси 17 ноября.





В понедельник завершается выдвижение кандидатов в депутаты. Желающие претендовать на депутатское кресло могли попасть в бюллетень тремя способами: собрав необходимое количество подписей, выдвинувшись от трудового коллектива или политической партии.





Этот понедельник - крайний день, когда потенциальные кандидаты могут подать документы в избирательные комиссии.





Регистрация кандидатов в депутаты завершится 17 октября - ровно за месяц до выборов.





Также в ноябре пройдут выборы в Совет Республики, они назначены на 7 ноября. Выдвижение кандидатов в сенаторы официально закончится 8 октября, однако по факту все регионы уже выдвинули своих кандидатов.