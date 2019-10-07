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Есть еще желающие? Выдвижение кандидатов в депутаты завершается

Выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей завершается в Беларуси в понедельник

Напомним, выборы депутатов Палаты представителей пройдут в Беларуси 17 ноября.

В понедельник завершается выдвижение кандидатов в депутаты. Желающие претендовать на депутатское кресло могли попасть в бюллетень тремя способами: собрав необходимое количество подписей, выдвинувшись от трудового коллектива или политической партии.

Этот понедельник - крайний день, когда потенциальные кандидаты могут подать документы в избирательные комиссии.

Регистрация кандидатов в депутаты завершится 17 октября - ровно за месяц до выборов.

Также в ноябре пройдут выборы в Совет Республики, они назначены на 7 ноября. Выдвижение кандидатов в сенаторы официально закончится 8 октября, однако по факту все регионы уже выдвинули своих кандидатов.
Источник: sputnik.by
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