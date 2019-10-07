"Я записал это сообщение якобы от моего имени. Какое-то пьяное или с хорошими актерской задатками лицо назвалась моим именем, указало наш с женой домашний адрес и сообщило об убийстве. Голос низкий, язык заплетается. Полагаю, что это сделали те же самые режиссеры, что раньше от моего имени присылали ложные сообщения о минировании Октябрьского райисполкома и Мозырского суда. Тревожно и неприятно", - рассказал Андрей Паук сайту baj.by.





Ольга Паук сама позвонила в милицию и заявила что против нее и Андрея Паука произошла провокация.





Позже на канале "Рудобельская Показуха", который ведет Андрей Паук, был размещен ролик, в котором блогер обращается к председателю райисполкома с призывом разобраться с давлением на общественного активиста.





5 октября Ольга Паук составила заявление в милицию, в котором сразу сказала что злоумышленников вряд ли удастся найти, из-за того, что техника не зафиксировала точный номер, с которого поступил звонок.





"В моем заявлении высказано требование из трех пунктов. Во-первых, найти злоумышленника. Выяснить мотивацию его звонка, а также установить алгоритм использования телефона мужа для противоправных и опасных игр", - сказала службе мониторинга ОО "БАЖ" Ольга Паук.









«Это гнусная провокация ярко свидетельствует о том, в каких условиях невероятного психологического давления приходится работать смелым и решительным людям, которые вскрывают недостатки власти, свободно пользуются своими правами на распространение информации и рассказывают людям о реальном положении вещей в своем регионе.





Региональное отделение правозащитного центра "Весна" постоянно поддерживает Андрея и Ольгу Паук. Хочу сказать что такая позорная практика прессинга общественных активистов, к сожалению, не уникальна.





Спецслужбы активизируются во время избирательных кампаний, так как им надо отрабатывать бюджеты потраченные на их работу. Те самые бюджеты, которые бы могли быть потрачены на медицину, с которой большие проблемы в Рудобелке, где живут Андрей и Ольга», - прокомментировал "Гомельской Весне" ситуацию руководитель регионального отделения ПЦ "Вясна" Андрей Стрижак.