Прогнулся: Лукашенко причислил Путина к мировым лидерам современности
Александр Лукашенко поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения.
"Ваши последовательные усилия, огромный труд и самоотдача лежат в основе значимых успехов, которых добилась Россия в построении мощной и независимой державы. Вы по праву принадлежите к числу мировых лидеров современности, пользуетесь большим авторитетом и влиянием на международной арене", - говорится в поздравлении.
Он выразил убеждение, что углубление интеграции в рамках "союзного государства" и Евразийского экономического союза послужит дальнейшему развитию экономик двух стран и росту благосостояния граждан, станет весомым вкладом в обеспечении безопасности и стабильности на евразийском пространстве.
Лукашенко также пожелал Путину крепкого здоровья, добра, поддержки единомышленников и успехов в реализации намеченных планов.
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10:08 07/10/2019