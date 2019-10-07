«Der Spiegel»: в Польше «Право и справедливость» на пути к победе





Немецкий авторитетный еженедельник «Der Spiegel» в последнем субботнем выпуске анализирует ситуацию па польской политической сцене перед намеченными на 13 октября парламентскими выборами. По мнению издания, победа правящей партии «Право и справедливость» на ближайших парламентских выборах не подлежит сомнению. «Партия, которую политические противники высмеивают как кучку провинциалов, на самом деле является гибким, эффективным механизмом, способным завоевать парламентское большинство», - отмечает «Der Spiegel». Издание добавляет, что главный вклад в успехи «Права и справедливости» вносит лидер партии Ярослав Качиньский - проницательный политик, без тщательного и перспективную планирования которого политические победы не были бы возможны.









Добавим, согласно результатам опубликованного в выходные соцопроса, проведенного по заказу портала wPolityce, лидером предвыборной гонки является «Право и справедливость» с поддержкой на уровне 47 процентов.