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«Der Spiegel»: в Польше «Право и справедливость» на пути к победе

Победа правящей партии «Право и справедливость» на ближайших парламентских выборах не подлежит сомнению, считатет «Der Spiegel».


Немецкий авторитетный еженедельник «Der Spiegel» в последнем субботнем выпуске анализирует ситуацию па польской политической сцене перед намеченными на 13 октября парламентскими выборами. По мнению издания, победа правящей партии «Право и справедливость» на ближайших парламентских выборах не подлежит сомнению. «Партия, которую политические противники высмеивают как кучку провинциалов, на самом деле является гибким, эффективным механизмом, способным завоевать парламентское большинство», - отмечает «Der Spiegel». Издание добавляет, что главный вклад в успехи «Права и справедливости» вносит лидер партии Ярослав Качиньский - проницательный политик, без тщательного и перспективную планирования которого политические победы не были бы возможны.  


Добавим, согласно результатам опубликованного в выходные соцопроса, проведенного по заказу портала wPolityce, лидером предвыборной гонки является «Право и справедливость» с поддержкой на уровне 47 процентов.
Польское радио
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