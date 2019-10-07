Автора канала «Страна для жизни» задерживали шесть экипажей ГАИ

После этого его доставили в Ленинское РУВД столицы. Оттуда мужчина начал стрим на «YouTube», в котором рассказал, что на месте задержания было шесть экипажей ГАИ, а также ОМОН.





Как сообщает «Радыё Свабода» , блогер провел в РОВД два часа.





6 октября Сергей Тихоновский вел стрим с легального митинга за Независимость, который провел Николай Статкевич на площади Свободы в Минске. На нем оппозиционеры призвали белорусов готовиться к защите независимости. Во время акции активисты «Народной громады» и участники их инициативных групп заявили, что снимаются с участия в выборах и сожгли удостоверения от Центризбиркома.