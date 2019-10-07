– С каким настроением вступаете в эту кампанию?





– Настроение бойкое, бодрое. Я бы сказал, боевое. Потому что мы хотим сразиться с властью. И это еще один шаг к тому, чтобы добиться честных справедливых выборов.





– Решение каких вопросов, на ваш взгляд, имеет первостепенное значение как для могилевчан, так и всех жителей Беларуси?





– Основные проблемы – это низкий уровень доходов, рост цен, отсутствие рабочих мест. Эти вопросы нужно решать. И нашим представителям это под силу – у нас есть программа «Миллион новых рабочих мест».





– Кампания только начинается. Но по поступающим к нам сообщениям видно, что власти уже на этом этапе действуют нечестно.





– Первая проблема, которую выявила эта избирательная компания – отсутствие равных возможностей на выборах. Ни одного представителя ОГП не включили ни в одну избирательную комиссию. При этом у нас около 60 фамилий было в списках, предложенных в различные инстанции.









– А как реагируют на пикеты ОГП обычные люди. Ваши впечатления от общения?





– Видно, что люди устали от 25-летнего нахождения у власти одного человека, его вертикали, клана угодников и уже не верят, что кто-то может изменить эту ситуацию.





– Тем не менее подписываются за вас. Значит, надежда еще теплится.





– Они адекватно воспринимают ситуацию, поэтому интересуются и ставят подписи.















