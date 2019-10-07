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Кто метит в кресло начальника генштаба

Телеграм-канал Абаронка_BY называет пятерку вероятных претендентов.

Кто метит в кресло начальника генштаба
Олег Белоконев, фото mil.by
Нынешний начальник генштаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев выдвигается в парламент от Пуховичского избирательного округа №65.

В телеграм-канале Абаронка_BY объясняют, почему важно, кто займет эту должность: ее обязательно должен занимать именно военный профессионал, поскольку в военный период именно он будет руководить войсками.


Среди претендентов на пост начальника генштаба называют нынешнего первого заместителя начальника генштаба ВС Александра Вольфовича, начальника главного оперативного управления генштаба Павла Муравейко, командующего ССО Вооруженных сил Беларуси Вадима Денисенко, командующего войсками Западного оперативного командования Виктора Хренина, а также командующего ВВС и войсками ПВО генерал-майора Игоря Голуба.
gazetaby.com
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