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«Вова все проверяет». Актриса Квартала 95 рассказала, как Зеленский вычитывает шутки о себе

По словам Елены Кравец, Зеленский вычитывает все шутки о себе и своей жене

Кадр видео Квартал 95

Актриса студии Квартал 95 Елена Кравец рассказала, что Владимир Зеленский вычитывает все шутки, которые сценаристы пишут о нем и его жене.

Об этом Кравец сказала в интервью программе Світське життя.

На вопрос ведущей, не мешает ли Елене Кравец дружба с семьей президента пародировать Елену Зеленскую, актриса ответила: «Во-первых, Вова все проверяет. Он вычитывает тексты. Во-вторых, ну мы же думаем, что говорим. Это очень интересно. Мне кажется, такого не было никогда. Интересно, когда тебе по работе надо пародировать свою же подругу».

По словам Кравец, Зеленский как-то сказал, что хочет вернуться в Квартал 95 через пять лет.

«На День Независимости я его набрала, чтобы сказать, что очень классная речь, с комом в горле. А он говорит: „Пожалуйста, звоните мне. Я хочу оставаться на земле, и я же через пять лет планирую вернуться“…Он, кстати, не удалился ни из одной группы. То есть в соцсетях, где группа Квартала 95, он там есть, и он там иногда что-то даже пишет», — добавила она.
nv.ua
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