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Трамп испугался импичмента

Президент США Дональд Трамп поделился своими опасениями по поводу возможного импичмента, сообщает Korrespondent.net.


Американский лидер пояснил республиканцам в Конгрессе, что импичмент может стать темным пятном в его биографии.

"Эта процедура плохо скажется на биографии. Вы бы не захотели, чтобы это (импичмент – ред.) было в вашей биографии", – отметил Трамп.

Президент США не хочет, чтобы в учебниках по истории о нем писали, как о президенте, которого сняли с поста. Трамп крайне беспокоится по поводу своего наследия.


Напомним, в конце сентября спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. Причиной послужила жалоба сотрудника американской разведки на президента, в которой он обвинил его в попытке привлечь иностранное государство к вмешательству в выборы президента США 2020 года. 

Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся в июле. В ходе беседы Трамп пожаловался Зеленскому на необоснованность увольнения в 2016 году генпрокурора Виктора Шокина, который занимался расследованием коррупции в компании Burisma. В ее правление входил сын Байдена.
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