Сегодня открывается форум "Минский диалог"

Свою работу форум начнет с презентации специально подготовленного доклада о состоянии безопасности в Восточной Европе в 2019 году.





Основными темами Форума "Минский диалог – 2019" станут:





- Стратегическая стабильность и контроль над вооружениями: могут ли сработать инновационные подходы в области мер доверия и безопасности?





- Пропаганда и контрпропаганда: можно ли договориться о базовых стандартах журналистики на фоне информационных войн?





- 10 лет "Восточному партнерству": уроки первого десятилетия.





- Китай как стратегический актор в Восточной Европе и потенциал инициативы "Пояс и путь" как инструмента совместимости.





- Может ли Беларусь стать историей успеха восточноевропейской безопасности?





- Донбасс и Приднестровье после выборов в Украине и Молдове.





- Куда ведут траектории развития Евразийского экономического союза?









Второй день работы масштабного мероприятия начнется с беседы – "Политика США в Восточной Европе". Ключевым событием станет открытие пленарной сессии высокого уровня "В поисках повестки мира и сотрудничества для Европы". Планируется, что в ее работе примет участие президент Беларуси Александр Лукашенко и другие известные политики.











