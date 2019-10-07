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Сегодня открывается форум "Минский диалог"

Сегодня в белорусской столице открывает свою работу традиционный форум "Минский диалог", который в очередной раз станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов региональной и международной политики.

Свою работу форум начнет с презентации специально подготовленного доклада о состоянии безопасности в Восточной Европе в 2019 году.

Основными темами Форума "Минский диалог – 2019" станут:

- Стратегическая стабильность и контроль над вооружениями: могут ли сработать инновационные подходы в области мер доверия и безопасности?

- Пропаганда и контрпропаганда: можно ли договориться о базовых стандартах журналистики на фоне информационных войн?

- 10 лет "Восточному партнерству": уроки первого десятилетия.

- Китай как стратегический актор в Восточной Европе и потенциал инициативы "Пояс и путь" как инструмента совместимости.

- Может ли Беларусь стать историей успеха восточноевропейской безопасности?

- Донбасс и Приднестровье после выборов в Украине и Молдове.

- Куда ведут траектории развития Евразийского экономического союза?


Второй день работы масштабного мероприятия начнется с беседы – "Политика США в Восточной Европе". Ключевым событием станет открытие пленарной сессии высокого уровня "В поисках повестки мира и сотрудничества для Европы". Планируется, что в ее работе примет участие президент Беларуси Александр Лукашенко и другие известные политики.
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