"К сожалению, визит не состоялся, потому что президент Беларуси также находился за пределами страны (4 октября участвовал в форуме регионов Беларуси и Украины в Житомире – ИФ)", - сказал Хан в интервью телеканалу ОНТ.





"Я знаю, что не было никаких серьезных причин для отмены визита, просто физически его невозможно было совершить", - полагает еврокомиссар.





"В любом случае это (отмена визита – ИФ) никак не повлияет на дружеские отношения Беларуси и Европейского союза, и я надеюсь, что у них даже появится положительная динамика в ближайшее время", - добавил Хан.









В частности, он выразил надежду, что стороны подпишут соглашение об упрощении визового режима, как и соглашение о приоритетах партнерства между ЕС и Беларусью, пишет interfax.by









Как сообщалось, 4-5 октября в Беларуси планировалось проведение встречи высокого уровня в рамках инициативы ЕС "Восточное партнерство" с участием Могерини. Однако накануне стало известно об отмене ее визита, и самой встречи.





В представительстве ЕС в Минске пояснили, что мероприятие откладывается "из-за ряда изменений в повестке дня различных участников и по результатам обсуждений с Беларусью как принимающей стороной".





Позже пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз сообщил, что Беларусь по-прежнему заинтересована в проведении данной встречи, и готова принять ее у себя в любые сроки.





Участниками инициативы "Восточное партнерство" являются Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина.







