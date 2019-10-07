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Путин накануне своего дня рождения отправился в тайгу за грибами. С Шойгу

Владимир Путин накануне дня рождения отправился в сибирскую тайгу, где наслаждался осенней природой и собирал грибы. Компанию президенту России составил министр обороны Сергей Шойгу.

Видео с отдыха опубликовано в Twitter РИА «Новости».

«Забрались за облака. Почти 2 тысячи метров», — говорит Путин, стоя опираясь на палку на горе, и добавляет, что «Енисей отсюда красиво смотрится».

Владимир Путин накануне дня рождения побывал в сибирской тайге, где наслаждался осенней природой. Дмитрий Песков рассказал, что сам день рождения президент собирается провести на природе, в кругу родных и близких. В понедельник главе государства исполняется 67 лет

Он также собирает грибы и показывает оператору, что на шляпке лежит шишка.

Сергей Шойгу во время прогулки выкопал куст брусники, Путин посоветовал посадить его на даче.

В понедельник, 7 октября Владимиру Путину исполняется исполняется 67 лет. Как ранее сообщал Дмитрий Песков, день рождения президент собирается провести на природе, в кругу родных и близких.
tut.by
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