Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

10 тысяч человек вышли на акцию против «формулы Штайнмайера» в Киеве

На главной площади Киева в полдень 6 октября началась акция «Остановим капитуляцию», направленная против принятия Украиной «формулы Штайнмайера».

Так называется комплекс мер по урегулированию конфликта в Донбассе, предполагающий, что Украина предоставит особый статус самопровозглашенным ДНР и ЛНР после того, как на их территории пройдут выборы, признанные ОБСЕ. Украинский президент Владимир Зеленский согласился принять «формулу Штайнмайера» 1 октября. После этого в Киеве и других городах Украины начались протесты. Сегодняшняя акция в Киеве стала самой многочисленной за неделю — по оценке киевской полиции на 14:00, в ней приняли участие около 10 тысяч человек.
Поделиться
Последние известия





Блоги
Владимир Подгол
Как Макея на границе раздели
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...
Игорь Драко
Продвинутая шведка Грета, отсталая беларуска Маша
Валерий Щукин
""Педагог", угрожавшая школьнику убийством,...
Павел Севярынец
Кніга "Алесь Чаркашын"


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru