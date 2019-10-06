10 тысяч человек вышли на акцию против «формулы Штайнмайера» в Киеве
На главной площади Киева в полдень 6 октября началась акция «Остановим капитуляцию», направленная против принятия Украиной «формулы Штайнмайера».
Так называется комплекс мер по урегулированию конфликта в Донбассе, предполагающий, что Украина предоставит особый статус самопровозглашенным ДНР и ЛНР после того, как на их территории пройдут выборы, признанные ОБСЕ. Украинский президент Владимир Зеленский согласился принять «формулу Штайнмайера» 1 октября. После этого в Киеве и других городах Украины начались протесты. Сегодняшняя акция в Киеве стала самой многочисленной за неделю — по оценке киевской полиции на 14:00, в ней приняли участие около 10 тысяч человек.
17:16 06/10/2019