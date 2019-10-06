Экс-советник Путина: Лукашенко может пойти за грибами и не вернуться

— Страна не является членом НАТО или другого военного альянса, у нее нет действенной защиты, — заявил бывший советник Путина в интервью корреспонденту Die Welt (цитируется по Naviny.by ). — Возникает вопрос, что сделает НАТО и сделает ли что-то вообще, если Беларусь подвергнется нападению и аннексии.





Он считает, что если в Беларуси не станет президента, то вся система сильно зашатается. Как это можно «устроить»? Илларионов предположил: «Например, белорусский президент Лукашенко мог бы пойти в лес за грибами — и больше не вернуться».





Эксперт заметил, что в прошлом все видели, что у Москвы «много возможностей для устранения людей».



