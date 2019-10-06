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На Майдане проходит вече против капитуляции

На Майдане Независимости в центре Киева в воскресенье проходит вече "Остановим капитуляцию".

Поводом для проведения мероприятия активисты назвали противодействие "любым попыткам власти принять решения, которые приведут к поражению в войне с Россией, как "формула Штайнмайера", "особый статус"для Донбасса", пишет "Украинская правда".


Организаторы, которые заявили ранее на этой неделе о вече через социальные сети, указали, что это "общественная акция" и призвали не использовать событие из партийных интересов.


Как видно из трансляции, в мероприятии принимает участие несколько тысяч человек. Они не используют партийной символики. Участники держат украинские флаги, а также плакаты, в частности большой баннер "Нет капитуляции".

Аналогичные акции проходят в воскресенье в других городах Украины.
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