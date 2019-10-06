



Зеехофер говорит, что это связано с увеличением количества искателей убежища в Греции. "Мы должны больше помогать нашим европейским партнерам с контролем внешних границ Евросоюза. Мы слишком долго оставляли их наедине", - отметил глава немецкого МВД.





Он пообещал, что вместе с новой главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен сделает все возможное, чтобы миграционный кризис не повторился. По словам министра, он уже получил по этому вопросу "полную поддержку федерального канцлера Ангелы Меркель".





Ранее Афины требовали от ЕС реформы соглашения по вопросам беженцев с Турцией. В Греции считают, что мигранты, которые попадают на материковую часть страны и которые не имеют права на убежище, должны возвращаться в Турцию.









Пока это правило, закрепленное в соглашении ЕС и Турции, действует только для островов. На протяжении последних месяцев нагрузка на лагеря беженцев в Греции снова резко возросло. Греция намерена депортировать 10 000 мигрантов до конца следующего года, заявило правительство в понедельник.





4 октября Турция призвала Евросоюз помочь в переселении двух миллионов сирийских беженцев в так называемую "зону безопасности" на севере Сирии.