Организатором и идейной вдохновительницей стала художница и дизайнер Ирина Варкулевич, которая работает над проектом «Галереи, которых нет». Портрет Калиновского и другие рисунки создал художник-монументалист Сергей Гриневич, а цитаты — дизайнер-каллиграф Виктор Ярошевич.

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По словам Ирины Варкулевич, панно называется "За нашу и вашу свободу" - свободу в искусстве и свободу в смысле суверенитета страны. В теперешней геополитической ситуации для Беларуси это особенно актуально.





Панно создано в рамках проекта "Галереи, которых нет". Этот проект существует для поддержки молодых художников города и напоминает о том, что в Гродно нет арт-пространства, где можно было бы выставляться, нет художественного музея, галереи часто закрываются.