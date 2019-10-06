Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

«За нашу и вашу свободу!» В Гродно появилась панно, посвященное Кастусю Калиновскому

Во дворике на Кирова, 3 гродненские художники разместили панно, посвященное Кастусю Калиновскому и повстанцам 1863-1864 годов. На яркой инсталляции размещены также цитаты из «Мужицкой правды».

«За нашу и вашу свободу!» В Гродно появилась панно, посвященное Кастусю Калиновскому
1 из 21
Организатором и идейной вдохновительницей стала художница и дизайнер Ирина Варкулевич, которая работает над проектом «Галереи, которых нет». Портрет Калиновского и другие рисунки создал художник-монументалист Сергей Гриневич, а цитаты — дизайнер-каллиграф Виктор Ярошевич.
#1#
По словам Ирины Варкулевич, панно называется "За нашу и вашу свободу" - свободу в искусстве и свободу в смысле суверенитета страны. В теперешней геополитической ситуации для Беларуси это особенно актуально.

Панно создано в рамках проекта "Галереи, которых нет". Этот проект существует для поддержки молодых художников города и напоминает о том, что в Гродно нет арт-пространства, где можно было бы выставляться, нет художественного музея, галереи часто закрываются.
"Белорусский партизан", фото БП
Поделиться
Последние известия





Блоги
Владимир Подгол
Как Макея на границе раздели
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...
Игорь Драко
Продвинутая шведка Грета, отсталая беларуска Маша
Валерий Щукин
""Педагог", угрожавшая школьнику убийством,...
Павел Севярынец
Кніга "Алесь Чаркашын"


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru