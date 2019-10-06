The Sunday Times: Джонсон бросает вызов королеве

Британский премьер Борис Джонсон намерен бросить вызов королеве Елизавете II и предложить ей уволить его.





Как пишет The Sunday Times (перевод — nv.ua ) со ссылкой на британских министров, Джонсон не планирует добровольно покидать пост, так как намерен добиться выхода страны из ЕС 31 октября.





По словам старших помощников Джонсона, на такой шаг он готов пойти, если Брюссель отклонит его предложения по соглашению о Brexit между ЕС и Великобританией. Они утверждают, что британский премьер не намерен добровольно покидать Даунинг-стрит, даже если правительство выскажет ему недоверие.





«Пока полиция не появится у дверей Даунинг-стрит, 10 с ордером на арест премьер-министра, он не уйдет», — уверяет один из высокопоставленных чиновников.









Кроме того, издание сообщает, что британские парламентарии уже обсуждали идею назначения премьер-министром спикера Палаты общин Джона Беркоу, однако усомнились, что тот сможет заручиться поддержкой большинства.





В последний раз британский монарх увольнял премьер-министра страны в 1834 году.





Напомним, британский парламент принял закон, который запрещает выход Британии из ЕС без соглашения и обязывает правительство перенести Brexit после установленного 31 октября.





Сам Джонсон заявил, что вопреки всему намерен вывести Британию из ЕС до 31 октября.