Лукашенко и Зеленский разыграли политический стендап

Президент Беларуси рассказывал о важности экономического сотрудничества между странами, необходимости кооперации. Он отметил, что политика и дипломатия — это хорошо, но если не будет основы в виде экономики, то не будет этой тесной дружбы и взаимной привязаности, а затем отвлекся от текста выступления и заметил, что его слова многим могут не понравиться, пишет reform.by.





«При этом хочу сказать вам честно, чем ближе и теснее мы будем идти с вами, чем роднее будут наши государства, чем сплоченнее будем мы, тем большее сопротивление мы будем ощущать. Никто, никогда, как бы ни заявляли политики вокруг нас и в мире, не позволит нам сильно дружить, потому что мир, к сожалению, действует по принципу «разделяй и властвуй», — отметил президент Беларуси.





После паузы он продолжил.





«Тут вот много журналистов. Они точно мое заявление истолкуют, как будто мы против России или Китая нацелены», — сказал Лукашенко.









На что мгновенно отреагировал президент Украины.





«А вы не стесняйтесь этого, — прервал его Владимир Зеленский — это шутка, Александр Григоревич».





«Ну, Владимир Александрович, я вас за язык не тянул. Я не стесняюсь. Вы не думайте, что только там нас будут прессовать, но и там на Западе не очень это воспримут», — парировал президент Беларуси.





«Поэтому мы осознаем это с президентом. Мы, кстати, об этом говорили, один на один когда вели переговоры. Мы это осознаем и этот барьер полны решимости преодолеть», — продолжил свое выступление Лукашенко.



















