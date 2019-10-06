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Лукашенко и Зеленский разыграли политический стендап

Во время выступления Александра Лукашенко на форуме регионов Беларуси и Украины в Житомире 4 октября состоялся обмен шутками накоротке между президентами двух стран, более походивший на политический стендап.

Президент Беларуси рассказывал о важности экономического сотрудничества между странами, необходимости кооперации. Он отметил, что политика и дипломатия — это хорошо, но если не будет основы в виде экономики, то не будет этой тесной дружбы и взаимной привязаности, а затем отвлекся от текста выступления и заметил, что его слова многим могут не понравиться, пишет reform.by.

«При этом хочу сказать вам честно, чем ближе и теснее мы будем идти с вами, чем роднее будут наши государства, чем сплоченнее будем мы, тем большее сопротивление мы будем ощущать. Никто, никогда, как бы ни заявляли политики вокруг нас и в мире, не позволит нам сильно дружить, потому что мир, к сожалению, действует по принципу «разделяй и властвуй», — отметил президент Беларуси.

После паузы он продолжил.

«Тут вот много журналистов. Они точно мое заявление истолкуют, как будто мы против России или Китая нацелены», — сказал Лукашенко.


На что мгновенно отреагировал президент Украины.

«А вы не стесняйтесь этого, — прервал его Владимир Зеленский — это шутка, Александр Григоревич».

«Ну, Владимир Александрович, я вас за язык не тянул. Я не стесняюсь. Вы не думайте, что только там нас будут прессовать, но и там на Западе не очень это воспримут», — парировал президент Беларуси.

«Поэтому мы осознаем это с президентом. Мы, кстати, об этом говорили, один на один когда вели переговоры. Мы это осознаем и этот барьер полны решимости преодолеть», — продолжил свое выступление Лукашенко.
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