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Волкеру нашли замену?

На место ушедшего в отставку специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера рассматривается кандидатура 72-летнего экс-сотрудника ЦРУ Майкла Костива.

 Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на источники.

Отмечается, что ранее Костива претендовал на должность посла США на Украине.

Майкл Костив работал в ЦРУ в течение десяти лет. В 1981 году он подал в отставку, причиной которой стала кража бекона в супермаркете, однако позже все обвинения с него были сняты. В 2004-2006 годах Костив занимал должность советника директора ЦРУ.


Об отставке Волкера стало известно ранее 28 сентября. По информации телеканала CNN, имя спецпредставителя США упоминалось в жалобе сотрудника разведки на беседу лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Именно Волкер якобы организовал встречу личного адвоката Трампа Руди Джулиани с помощником Зеленского Андреем Ермаком. Джулиани подозревают в том, что он был заинтересован в расследовании дела Джо и Хантера Байденов, в связи с чем оказывал давление на Украину, пишет Лента.ру.
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