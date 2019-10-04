Ольга Политико. Кадр из видео





О фамилии





На вопрос ведущего Марата Маркова «откуда такая фамилия?» Ольга Политико сказала, что ее фамилия – не псевдоним, она же «не звезда экрана или писатель».





– Это фамилия мужа, в январе следующего года будет 25 лет, как я с гордостью ее ношу, – сказала депутат.





По ее словам, в политике она оказалась в первую очередь из-за того, что ей всегда «по жизни было больше всех надо», а не потому, что политическая карьера ей была предопределена судьбой или фамилией.

– Я верю в Бога, в своих близких и в себя. Судьба тут ни при чем. А фамилия… Это как аналогия с ярким слоганом компании. Это хорошо для успешности, но этого недостаточно, – сказала Ольга Политико.





О заслугах





Коэффициент своей полезности за время работы в Палате представителей по 10-балльной шкале Ольга Политико оценила «на девяточку».





На вопрос ведущего о том, что Ольга Политико может поставить себе в заслугу за два депутатских срока, чем она гордится, собеседница ответила, что испытывает радость от хорошо сделанной работы.





Свою депутатскую деятельность она разделила на три уровня: первый – это когда решается проблема конкретного человека, второй – «любимого города Барановичи», третий – законодательный. На последнем уровне Ольга Политико подробно не останавливалась или это просто не попало в эфир.





По первым двум «уровням» депутат привела примеры: благоустройство пешеходных дорожек в Северном микрорайоне, вопросы уличного освещения в городе, содействие тому, чтобы орден Красной Звезды и боевое знамя 558 АРЗ, полученные предприятием в 1945 году, после долгого хранения в России опять вернулись на завод.

По словам Ольги Политико, она лично «фонари не ставила, асфальт не укладывала», но акцентировала внимание на вопросах тех, кто их может решить.





– Когда пару лет назад, как раз на мой день рождения, мне позвонили и сказали, что начали асфальтировать пешеходные дорожки в микрорайоне Северный, где люди несколько лет шлепали по грязи, это было лучшим подарком, – сказала Ольга Политико.





Одна из историй едва не заставила депутата прослезиться.





– Бывает, приходят люди, которых так поломала жизнь. И если бомжа удается устроить на койко-место в общежитии, а он через год приходит и говорит: а я же не пью, даже телевизор себе купил, езжу на сельхозработы, денежки зарабатываю… В такие моменты понимаешь, что все не зря, – сказала Ольга Политико.





О депутатской зарплате и привилегиях





Не называя цифр, Ольга Политико сказала, что если кто-то «главным посылом для того, чтобы побороться за депутатский мандат, ставит себе некие привилегии и зарплату, то это не про белорусский парламент». По ее словам, если бы последние восемь лет она проработала на своей прежней работе, в промышленности (до того, как стать депутатом, она работала в БСЗ ЗАО «Атлант»), зарплата у нее была бы не ниже депутатской.









3687 рублей составляет средняя зарплата депутата Палаты представителей Национального собрания в 2019 году. Это следует из данных республиканского бюджета, опубликованных в начале года депутатом Анной Канопацкой.





К депутатским привилегиям Ольга Политико отнесла неприкосновенность, обследование в «лечкомиссии». На вопрос ведущего о персональном автомобиле депутат ответила, что «минский метрополитен работает как часы».





О том, скучно ли в парламенте

По словам ведущего, глядя на парламенты других стран, складывается ощущение, что в белорусском парламенте пресно, скучно, ведь нет «ни драк, ни разбитых стаканов». На вопрос, если ли эмоции в парламенте нашей страны, Ольга Политико ответила, что «драки, разбитые лица – это хамство, и избиратели бы не хотели, чтобы их интересы в высшем законодательном органе страны представлял невоспитанный человек». При этом эмоциональность в Палате представителей присутствует, сказала депутат.





– На рабочих группах по законопроектам разгораются нешуточные дискуссии, но они касаются предмета обсуждения, на личности никто никогда не переходит, – рассказала Политико.





О корпоративах и тостах

Ведущий вспомнил слова депутата Анны Канопацкой о том, что в парламенте второй тост за президента всегда пьют стоя. На вопрос, есть ли в парламенте корпоративы, Ольга Политико сказала, что «с удивлением слушает этот вопрос». По ее словам, никаких корпоративов в парламенте не было и нет.









– Если интересует, как отмечаются общепринятые праздники, например, 8 Марта, то все проходит очень интеллигентно. В обед наши мужчины приглашают нас в зал, читают стихи, иногда даже собственного сочинения, вручают цветы, и на этом все расходятся, – сказала депутат. – Что касается второго тоста. Когда во время какого-то торжественного приема, например, посвященного государственному празднику, произносится тост, посвященный стране и всенародно избранному главе государства, я считаю, это нормально, это признак политической культуры.





О том, пойдет ли опять в депутаты

По словам Ольги Политико, баллотироваться она не будет. В будущих выборах она собирается участвовать исключительно как избиратель, и за своего кандидата будет голосовать по трем критериям: профессионализм, порядочность, патриотизм. Где она продолжит деятельность и вернется ли в любимые Барановичи, Ольга Политико не сообщила.



