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Трамп закрывает иммиграцию в США для лиц без медстраховки

Новые правила вступают в силу с 3 ноября. Иммигрантам будут отказывать во въезде в США, если они не докажут, что способны расплачиваться за медицинское обслуживание.

Иностранцам, ходатайствующим об иммиграции в США, будут отказывать во въезде в страну, если они не докажут, что способны либо самостоятельно, либо по страховке оплачивать медицинские расходы. Соответствующее распоряжение подписал в пятницу, 4 октября, президент США Дональд Трамп. Президент обосновал свое решение тем, что иммигранты, не способные оплачивать медицинские счета, становятся обузой для больниц и налогоплательщиков.

Иностранцы должны будут в течение 30 дней после въезда в США либо предъявить медицинскую страховку, либо доказать, что они располагают достаточными финансовыми средствами для оплаты медицинских счетов самостоятельно.

Воссоединение семей станет труднее

Новые правила вступают в силу с 3 ноября. Они распространяются лишь на иностранцев, ходатайствующих об иммиграции в США из-за границы, но не на тех, кто уже находятся в США. Под новые правила не подпадают лица с ПМЖ, соискатели убежища, беженцы и дети. В то же время распоряжение Трампа распространяется на супругов и родителей граждан США. Это затруднит положение тех семей, которые пытаются забрать своих родителей или супругов в Соединенные Штаты.


Администрация Трампа в попытке ограничить доступ иммигрантов к социальным программам перестраивает иммиграционную систему, переводя ее с семейной на иммиграцию, основанную на заслугах.

Белый дом также предписал компетентным органам взыскивать выплаченные иммигрантам социальные пособия с их гарантов и пересматривать иммиграционный статус тех иностранцев, которые обращаются за социальной помощью к государству.
dw.com
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