



Уголовное дело об отмывании более 1 млрд рублей Фондом борьбы против коррупции (ФБК) Алексея Навального ведут 112 следователей по особо важным делам из разных регионов России. Об этом написал один из руководителей ФБК Леонид Волков.





«Это самое масштабное политическое уголовное дело в истории России», — заключил Волков.





Примерно такое же количество следователей работало над делом ЮКОС Михаила Ходорковского, отмечает уральское издание Znak.





СКР возбудил уголовное дело против ФБК 3 августа. В разных регионах РФ в более чем 40 штабах Фонда силовики провели обыски, в рамках расследования арестовано более 100 счетов. Часть из них принадлежит организации «Защита прав граждан».





В ФБК утверждают, что никакого отмывания не было, упомянутые в деле деньги — пожертвования физических лиц.