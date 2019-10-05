Об том сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на БелТА.





По данным на 4 октября, кандидатами в депутаты нижней палаты белорусского парламента выдвинулись 283 человека. Всего в избирательные комиссии к этому времени поступило 340 комплектов документов от участников избирательной гонки.





Политические партии выдвинули 172 потенциальных кандидата в депутаты, или 50,6% от их общего числа. В лидерах Либерально-демократическая партия (24,4%), Коммунистическая партия Беларуси (11%), Республиканская партия труда и справедливости (10,2%). Путем сбора подписей выдвинулось 28,5% кандидатов в депутаты, от трудовых коллективов — 20,9%.









Выдвижение кандидатов в депутаты продолжится по 7 октября включительно. Выборы назначены на 17 ноября.



