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Рассмешили! Лукашенко и Зеленский чокнулись бокалами с водой

Александр Лукашенко и Владимир Зеленский рассмешили участников форума в Житомире, чокнувшись бокалами с водой.

Напомним, 4 октября лидеры Беларуси и Украины приняли участие в форуме регионов двух государств в Житомире. Один эпизод вызвал смех в зале. Закончив речь, лидер Незалежной налил себе и своему белорусскому коллеге воды в бокалы и предложил выпить за достигнутые странами договоренности. "И за это мы пьем водичку", — сказал Зеленский. "Что поставили, то и пьем", — добавил Лукашенко. Этот момент вызвал в зале смех и аплодисменты. 
newsbel.by
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