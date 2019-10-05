Рассмешили! Лукашенко и Зеленский чокнулись бокалами с водой

Напомним, 4 октября лидеры Беларуси и Украины приняли участие в форуме регионов двух государств в Житомире. Один эпизод вызвал смех в зале. Закончив речь, лидер Незалежной налил себе и своему белорусскому коллеге воды в бокалы и предложил выпить за достигнутые странами договоренности. "И за это мы пьем водичку", — сказал Зеленский. "Что поставили, то и пьем", — добавил Лукашенко. Этот момент вызвал в зале смех и аплодисменты.