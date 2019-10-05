



Интернет медиа, среди которых «Федеральное агентство новостей» (РИА ФАН), «Народные новости», «Экономика сегодня» и «Политика сегодня» озвучили, что создают медиагруппу «Патриот». Интернет-издания в целом охватывают аудиторию более 26 миллионов человек. Такое количество намного больше, чем, например, в ТАСС или RT, пишет издание The Bell.









При этом впервые официально в качестве руководителя на сайте группы указан Евгений Пригожин. Следует отметить, что независимые медиа давно вычислили, что указанные сайты курирует Пригожин. В сети их связывали с «фабрикой троллей».





MIKHAIL METZEL/TASS





Би-би-си ранее писала, что СМИ с «фабрики троллей» Пригожина могут быть причастны к распространению фейков.











