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Повар Путина возглавил «фабрику троллей», которая получила название медиагруппа «Патриот»

Ряд интернет-изданий, вошедших в медиагруппу «Патриот», официально возглавил повар Владимира Путина Евгений Пригожин. Ранее предприниматель из Петербурга категорически отрицал свою связь с этими сайтами.

 Об этом пишет Би-Би-Си.

Интернет медиа, среди которых «Федеральное агентство новостей» (РИА ФАН), «Народные новости», «Экономика сегодня» и «Политика сегодня» озвучили, что создают медиагруппу «Патриот». Интернет-издания в целом охватывают аудиторию более 26 миллионов человек. Такое количество намного больше, чем, например, в ТАСС или RT, пишет издание The Bell.


При этом впервые официально в качестве руководителя на сайте группы указан Евгений Пригожин. Следует отметить, что независимые медиа давно вычислили, что указанные сайты курирует Пригожин. В сети их связывали с «фабрикой троллей».

MIKHAIL METZEL/TASS


Би-би-си ранее писала, что СМИ с «фабрики троллей» Пригожина могут быть причастны к распространению фейков.
belsat.eu
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