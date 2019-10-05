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Самые богатые кандидаты в президенты США

В 2020 г. в США состоятся выборы президента. Уже сейчас кандидаты на пост президента начинают готовиться к предвыборной кампании.

Участвовать в выборах будет и действующий президент США Дональд Трамп.

Журнал Forbes опубликовал информацию о состоянии каждого из кандидатов на пост президента. Дональд Трамп оказался лидером по размеру состояния, которое превышает $3 млрд.

Ниже мы расскажем о самых богатых кандидатах.

1. Дональд Трамп

Состояние: $3,1 млрд
Дональд Трамп — американский государственный деятель, политик, предприниматель, действующий президент Соединенных Штатов Америки с 20 января 2017 г. В прошлом — предприниматель (главным образом в сфере недвижимости), шоумен и телеведущий.

На президентских выборах 8 ноября 2016 г. Дональд Трамп одержал победу над кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон, набрав 306 голосов выборщиков (56,88%).

Трамп — первый президент США, не занимавший до въезда в Белый дом никакого другого государственного или военного поста. Кроме того, Дональд Трамп является самым богатым человеком, вступившим в должность президента.

2. Том Стейер

Состояние: $1,6 млрд


Томас Стейер — американский миллиардер, филантроп и политик.
После победы Дональда Трампа на президентских выборах развернул кампанию за его импичмент, собрав 8 млн подписей и лоббируя законодателей, в силу чего президент даже назвал его в своем "Твиттере" "crazed and stumbling lunatic" ("обезумевший и спотыкающийся псих").
Увлекшись темой поиска альтернативных источников энергии, основал природоохранную группу NextGen America, в 2016 г. потратил $65 млн на поддержку кандидатов Демократической партии на разных выборах и на акции в защиту окружающей среды.

9 июля 2019 г. объявил о вступлении в борьбу за выдвижение его кандидатуры от Демократической партии на президентских выборах 2020 г.

3. Джон Делани

Состояние: $200 млн
Джон Делани является американским политиком и бизнесменом, который заявил о выдвижении на пост президента США в 2020 г.

28 июля 2017 г. Делани стал первым демократом, объявившим о своем желании баллотироваться на пост президента в 2020 г.

В 1993 г. он стал одним из основателей Health Care Financial Partners (HCFP). В 2000 г. Делани стал соучредителем CapitalSource.

4. Майкл Беннет

Состояние: $15 млн

Майкл Беннет — американский политик, сенатор США от штата Колорадо, член Демократической партии. Родился в Нью-Дели, Индия.
Окончил Уэслианский университет и получил степень в области права на юридическом факультете Йельского университета.
В 2009 г. он был назначен в Сенат США после отставки Кена Салазара.

5. Элизабет Уоррен


Состояние: $12 млн
Элизабет Уоррен — американский политик, сенатор США от Массачусетса с 2013 г. Член Демократической партии.

31 декабря 2018 г. заявила о возможном выдвижении своей кандидатуры на следующих президентских выборах в США.
Уоррен считается ведущим деятелем прогрессивного крыла Демократической партии. В 2014 г. она опубликовала "Одиннадцать заповедей прогрессивизма".
К ним она причислила жесткое регулирование корпораций, доступное образование, инвестиции в науку и защиту окружающей среды, сетевой нейтралитет, повышение заработной платы, равную оплату труда, право на коллективные переговоры, социальную защиту, равенство брака, иммиграционную реформу и всеобщий доступ к репродуктивному здравоохранению.

6. Джо Байден

Состояние: $9 млн
Джо Байден — американский политик, член Демократической партии, 47-й вице-президент США. Вступил в должность одновременно с Бараком Обамой 20 января 2009 г.

До избрания вице-президентом был сенатором США от штата Делавэр (с 1973 по 2009 гг.). В 2017 г. бывший вице-президент решил преподавать студентам международную дипломатию в Университете Пенсильвании.

Также Джо Байден возглавит новый центр, сосредоточенный преимущественно на дипломатии, внешней политике и национальной безопасности. 24 апреля 2019 г. стало известно о том, что Байден намерен вступить в президентскую гонку.
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