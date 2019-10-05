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Видеофакт: как "шпиона" Шаройко передают Украине

Украинского журналиста Павла Шаройко, осужденного в Беларуси по обвинению в шпионаже, передали Украине 3 октября. Об этом сообщает Радио "Свобода, которое опубликовало видео этой передачи.

Павел Шаройко / Кадр из видео

В комментарии журналистам Шаройко сказал: "Сейчас в моей голове полная каша, до конца еще не могу осознать, что я уже дома. Хочу поблагодарить мою семью, любимую жену, которая все это время поддерживала меня".

Он поблагодарил лично Владимира Зеленского, Александра Лукашенко, омбудсмена Украины Людмилу Денисову, а также "всех тех, кто сделал все возможное и невозможное за все эти годы и направил свои усилия на достижение результата в очень сложном деле моего освобождения".

О помиловании Шаройко стало известно сегодня. Об этом в Житомире рассказал президент Украины Владимир Зеленский на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Павел Шаройко был задержан в Минске 25 октября 2017 года. Его обвинили в шпионаже против Беларуси. 23 мая 2018 года Верховный суд назначил ему на закрытом процессе 8 лет лишения свободы, пишет Еврорадио.
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