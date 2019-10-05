Видеофакт: как "шпиона" Шаройко передают Украине

Павел Шаройко / Кадр из видео





В комментарии журналистам Шаройко сказал: "Сейчас в моей голове полная каша, до конца еще не могу осознать, что я уже дома. Хочу поблагодарить мою семью, любимую жену, которая все это время поддерживала меня".





Он поблагодарил лично Владимира Зеленского, Александра Лукашенко, омбудсмена Украины Людмилу Денисову, а также "всех тех, кто сделал все возможное и невозможное за все эти годы и направил свои усилия на достижение результата в очень сложном деле моего освобождения".





О помиловании Шаройко стало известно сегодня. Об этом в Житомире рассказал президент Украины Владимир Зеленский на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.



