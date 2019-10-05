Какие завалы разобрали Лукашенко и Зеленский?

Так Лукашенко охарактеризовал состоявшиеся переговоры с Владимиром Зеленским в Житомире.Так что же удалось разгрести руководителям Беларуси и Украины?





«Белорусский партизан» побеседовал с аналитиком Леонидом Спаткаем.

Альтернатива российской нефти есть?

- В Житомире подписано соглашений на сумму в 5 раз больше, чем на первом Форуме регионов Беларуси и Украины. Документы только подписаны, но их нужно еще претворить в жизнь. Варианты альтернативных поставок нефти обсуждались еще в ноябре 2018 года. Не зря Турция углубляет Днепр и строит порт на границе Беларуси с Украиной. На нефти из Венесуэлы мы уже обожглись, а сейчас вырисовывается более реалистичный сценарий: Азербайджан и азербайджанская нефть и Транскаспийский трубопровод (нефть и газ из Казахстан). Кстати, на днях Лукашенко собирается в Казахстан – подписыватьсоглашение именно по поставкам нефти. Казахская и азербайджанская нефтьпо Транскаспийского трубопроводу заходит в турецкий черноморский порт, доставляется оттуда в Одессу, а здесь путь уже проторенный – трубопровод «Одесса-Броды».





Существует вариант и другого транспортного пути: Днепр-Припять-Буг-Висла – и выход на Балтику. Помните, Лукашенко заметил: когда Украине понадобилось много дизельного топлива, мы собирали бочки едва не по всей Беларуси, чтобы доставлять топливо по железной дороге? А был бы водный путь – доставили бы танкеры топлива в Украину сколько угодно.









Решение этих вопросов напрашивалось само собой, просто лежит на поверхности. Польша к 2022 году собирается полностью отказаться от российского газа, в связи с чем Лукашенко недавно не исключил возможность закупки газа у Польши. Или же забрать две из четырех ветки нефтепровода «Дружба» и качать ту же американскую нефть из Польши. Временами Украина забывает про ближайшего соседа – Беларусь. Совокупныйэкономический потенциал двух стран может превышать экономический потенциал Польши (если мы будем друг друга поддерживать и дополнять) плюс Балтийско-черноморский путь «из варягов в греки» - морской, сухопутный, железнодорожный, автомобильный. Беларусь, Украина вместе с Литвой и Латвией – такой своеобразный невод, растянутый между Востоком и Западом, и которым можно ловить рыбу: и на транзите зарабатывать, и на таможенных перевозках. Своеобразное экономическое Межморье, или экономическая Речь Посполитая.

Дыма без огня не бывает

- Белорусский и украинский ВПК дополняют друг друга: у нас – электроника, носители, в Украине большая школа ракетостроения. Возможны белорусско-украинские разработки совместных образцов вооружения, например, систем ПВО или оперативно-тактических ракет. Заявление Лукашенко о создании ракеты средней дальности, конечно, можно списать на эмоциональность, но дыма без огня не бывает. Сегодня последовало официальное предложение Украине (то есть украинскому ВПК) о проведении совместных разработок в области ракетостроения. Кроме того, перспективным представляется сотрудничество в сфере ремонта авиационной техники.









Беларусь может похвастаться Барановичским авиаремонтным заводом. К сожалению, неудачей закончился эксперимент с «Мотор-Сич» в Болбасово, но не по вине белорусской стороны: директор «Мотор-Сич» пытался использовать белорусскую площадку для налаживания поставок украинских вертолетных двигателей в Россию.

Украина – основной производитель двигателей для вертолетов, равноценную замену которым Россия до сих пор подыскать не может.

Альтернативы минским переговорам нет

- Лукашенко подчеркивает, что самое оптимальное место для проведения мирных переговоров по Донбассу – Минск. Созданы все условия для ведения переговоров, у белорусов и украинцев близкий менталитет. Помню, в ноябре 2018 года белорусские журналисты встречались с заместителем министра по делам временно оккупированных территорий Георгием Тука. Когда украинской стороне предложили перенести переговоры в Астану, его сотрудники объявили готовность тут же уволиться: одно дело – добраться до Минска, и совсем другое – до Астаны.Альтернативы переговорному процессу нет. Украина не нуждается во вмешательстве третьей стороны в процесс переговоров: нормандский форматукраинскую сторону вполне устраивает.

Вишенка на торте

- Накануне встречи на высшем уровне Беларусь освободила Павла Шаройко, осужденного за шпионаж, в Украине – Юрия Политику. Своеобразный подарокк Форуму регионов, хотя вопрос можно было решить гораздо раньше. Заноза в белорусско-украинских отношениях-Вопрос, который официально и публично не поднимался, дабы не дразнить восточного соседа, - участие граждан Беларуси в боевых действиях на стороне Украины на так называемой линии соприкосновения «ЛНР-ДНР». По белорусским законам они являются наемниками и на родине им грозит уголовное преследование. Думаю, было бы замечательно после первого шага (освобождения Политики и Шаройко) обсудить и решить судьбу белорусских добровольцев. Либо Украина предоставляет им украинское гражданство, либо добровольцев, участвовавших в защите целостности и суверенитета Украины, освободить от уголовной ответственности в Беларуси.Такая заноза в белорусско-украинских отношениях присутствует.







