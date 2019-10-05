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Глава Совбеза РБ зачем-то поехал в Молдову

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась 3 октября 2019 года очутился в Кишиневе, где встретился с президентом Молдовы Игорем Додоном.

С какой целью Зась отправился в Молдову, не сообщается, пишет afn.by
«На встрече были обсуждены проблемы региональной и международной безопасности, а также актуальные вопросы белорусско-молдавского сотрудничества. Стороны отметили положительную динамику и стремление к развитию двусторонних отношений по всем направлениям», - говорится в официальном сообщении белорусской стороны


«Игорь Додон с удовлетворением отметил высокий уровень взаимодействия с руководством Беларуси, который был установлен, благодаря перекрестному визиту глав двух государств. Президент Молдовы в ходе беседы подчеркнул, что позиция Молдовы и Беларуси является источником безопасности. Это особо ценно в свете региональной нестабильности и необходимости урегулирования конфликтов на основе многостороннего консенсуса», - отмечается в сообщении молдавской стороны.
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