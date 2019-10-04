



Рейтинг The Muslim 500 уже в десятый раз опубликован Королевским исламским центром стратегических исследований Аммана при поддержке Центра мусульманско-христианского взаимопонимания в Джорджтауне, пишет ca-news.org





Лидером рейтинга в этом году стал 76-летний муфтий Мухаммад Таки Усмани, ученый в сфере исламской юриспруденции и финансовой сфере.





Второе место занимает Аятолла Сайид Али Хаменеи - рахбар Ирана, занимающий этот пост уже 30 лет, а на третьем - Мухаммад бен Заид Аль Нахайян, наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ.















