Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Восток - дело тонкое: президенты Таджикистана и Туркменистана попали в топ-500 влиятельных мусульман мира

Президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов попали в список 500 самых влиятельных мусульман планеты.


Рейтинг The Muslim 500 уже в десятый раз опубликован Королевским исламским центром стратегических исследований Аммана при поддержке Центра мусульманско-христианского взаимопонимания в Джорджтауне, пишет ca-news.org

Лидером рейтинга в этом году стал 76-летний муфтий Мухаммад Таки Усмани, ученый в сфере исламской юриспруденции и финансовой сфере.

Второе место занимает Аятолла Сайид Али Хаменеи - рахбар Ирана, занимающий этот пост уже 30 лет, а на третьем - Мухаммад бен Заид Аль Нахайян, наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ.
Поделиться
Последние известия





Блоги
Владимир Подгол
Как Макея на границе раздели
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...
Игорь Драко
Продвинутая шведка Грета, отсталая беларуска Маша
Валерий Щукин
""Педагог", угрожавшая школьнику убийством,...
Павел Севярынец
Кніга "Алесь Чаркашын"


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru