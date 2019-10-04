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В Кракове открылся офис почетного консула Беларуси

Офис почетного консула Беларуси открылся в польском городе Катовице, рассказали корреспонденту БЕЛТА в белорусской дипломатической миссии в Польше.

Мероприятие является знаковым, поскольку это первое подобное учреждение Беларуси в Польше. Его открытие подтверждает взаимную заинтересованность в развитии двусторонних отношений. В торжественной церемонии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Польше Владимир Чушев, почетный консул Беларуси в Катовице Марек Расиньский, а также представители внешнеполитических ведомств Беларуси и Польши, местной власти, бизнеса, образования и науки.

Владимир Чушев также провел встречу с представителями руководства города Катовице и обсудил вопросы белорусско-польской повестки дня, перспективы взаимодействия как между двумя странами, так и на региональном уровне.-0-
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