Владимир Мацкевич пикетирует около стен Витебского СИЗО

Владимир Мацкевич. Фото: "Витебская Весна".





"Так где же еще собирать подписи, если не под стенами тюрьмы?" - цитирует слова пикетчика "Витебская Весна".





Владимир Мацкевич - самовыдвиженец по Витебскому-Железнодорожному избирательному округу №19. По его словам, у него давнее и принципиальное противостояние с местными чиновниками, милицейскими начальниками и руководством Железнодорожного района. В течение многих лет Мацкевич борется за свои права.





Зарегистрировавшись в качестве потенциального кандидата, мужчина хочет не только говорить людям о насущных проблемах, но и "напрячь по полной программе" местных чиновников.









Пенсионер ходит собирать подписи и по квартирам витебчан. Рассказывает, что горожане очень запуганы и боятся ставить подписи за человека, который открыто выступает против властей. Говорит, что наиболее запуганы мужчины: боятся открыто высказывать своё мнение, дабы не потерять работу.





По мнению Владимира, в условиях отсутствия свободы слова, реальных гражданских прав и демократических институтов в нашей стране, тюрьма на самом деле стала тем символом, который наиболее четко характеризует эти выборы.







