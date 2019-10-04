"Белорусская сторона сохраняет заинтересованность в проведении этого мероприятия, и мы продолжаем работать с нашими европейскими партнерами над тем, чтобы оно было максимально эффективным, успешным и знаковым", – сказал Глаз.





Пресс-секретарь МИД отметил, что "в этой связи мы будем готовы принять его в любые взаимоприемлемые для всех сторон сроки".









Ранее в представительстве ЕС сообщили, что "встреча высокого уровня в рамках "Восточного партнерства", ранее запланированная на 4-5 октября 2019 года в Минске, откладывается из-за ряда изменений в повестке дня различных участников и по результатам обсуждений с Беларусью как принимающей стороной". Одновременно отложен визит в республику Высокого представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.





Участниками инициативы "Восточное партнерство" являются Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина.



