Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Минск готов принять встречу высокого уровня "Восточного партнерства" в любые сроки

Беларусь заинтересована в проведении встречи высокого уровня инициативы "Восточного партнерства" и готова принять ее у себя в любые сроки, заявилагентству "Интерфакс-Запад" начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

"Белорусская сторона сохраняет заинтересованность в проведении этого мероприятия, и мы продолжаем работать с нашими европейскими партнерами над тем, чтобы оно было максимально эффективным, успешным и знаковым", – сказал Глаз.

Пресс-секретарь МИД отметил,  что "в этой связи мы будем готовы принять его в любые взаимоприемлемые для всех сторон сроки".


Ранее в представительстве ЕС сообщили, что "встреча высокого уровня в рамках "Восточного партнерства", ранее запланированная на 4-5 октября 2019 года в Минске, откладывается из-за ряда изменений в повестке дня различных участников и по результатам обсуждений с Беларусью как принимающей стороной". Одновременно отложен визит в республику Высокого представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Участниками инициативы "Восточное партнерство" являются Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина.
Поделиться
Последние известия





Блоги
Владимир Подгол
Как Макея на границе раздели
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...
Игорь Драко
Продвинутая шведка Грета, отсталая беларуска Маша
Валерий Щукин
""Педагог", угрожавшая школьнику убийством,...
Павел Севярынец
Кніга "Алесь Чаркашын"


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru