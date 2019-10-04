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Уголовное дело за фильм на Youtube

Фильм видеоблогера Павла Спирина "Отчим" набрал почти миллион просмотров на Youtube. Не менее популярны и другие его ролики.

Уголовное дело за фильм на Youtube
Так, фильм "Грань-2019" за короткий срок набрал свыше 200 тысяч просмотров и более 1500 комментариев. 

Но есть и другая сторона у такой популярности: против Павла хотят возбудить уголовное дело.

Какие основания могут быть у правоохранительных органов для уголовного преследования ютуб-блогера? 

Возможно ли такое, что Спирин кого-то обвинил безосновательно? Готов ли ютуб-блогер страдать за правду?

На эти и другие вопросы в прямом эфире Еврорадио отвечает ютуб-блогер Павел Спирин.
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