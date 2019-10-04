Уголовное дело за фильм на Youtube
Фильм видеоблогера Павла Спирина "Отчим" набрал почти миллион просмотров на Youtube. Не менее популярны и другие его ролики.
Так, фильм "Грань-2019" за короткий срок набрал свыше 200 тысяч просмотров и более 1500 комментариев.
Но есть и другая сторона у такой популярности: против Павла хотят возбудить уголовное дело.
Какие основания могут быть у правоохранительных органов для уголовного преследования ютуб-блогера?
Возможно ли такое, что Спирин кого-то обвинил безосновательно? Готов ли ютуб-блогер страдать за правду?
На эти и другие вопросы в прямом эфире Еврорадио отвечает ютуб-блогер Павел Спирин.
17:45 04/10/2019