Неожиданно: Путин обвинил российские телеканалы в очернении Украины
Он призвал их поменять редакционную политику.
На российском телевидении Украина и украинцы специально выставляются в невыгодном свете, заявил в ходе заседания клуба «Валдай» президент России Владимир Путин.
Раз они так поступают, то им "чего-то не хватает", считает президент РФ. Он добавил, что нынешнее руководство Украины предпринимает шаги, направленные на урегулирование конфликта в Донбассе.
Это в корне неправильно. Украинцы являются нашим соседом и братским народом. «Речь может идти о политике действующих властей, но никак ни о стране, ни о народе» - уверен Путин.
Он добавил, что в программах нужно ввести некоторые изменения. При этом редакционная политика центральных российских каналов видится Путиным как независимая, что глава РФ оценивает как позитивное явление.
Источник: mk.ru
15:37 04/10/2019