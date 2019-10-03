Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Неожиданно: Путин обвинил российские телеканалы в очернении Украины

Он призвал их поменять редакционную политику.


На российском телевидении Украина и украинцы специально выставляются в невыгодном свете, заявил в ходе заседания клуба «Валдай» президент России Владимир Путин. 

Раз они так поступают, то им "чего-то не хватает", считает президент РФ. Он добавил, что нынешнее руководство Украины предпринимает шаги, направленные на урегулирование конфликта в Донбассе.

Это в корне неправильно. Украинцы являются нашим соседом и братским народом. «Речь может идти о политике действующих властей, но никак ни о стране, ни о народе» - уверен Путин. 

Он добавил, что в программах нужно ввести некоторые изменения. При этом редакционная политика центральных российских каналов видится Путиным как независимая, что глава РФ оценивает как позитивное явление.
Источник: mk.ru
Поделиться
Последние известия





Блоги
Владимир Подгол
Как Макея на границе раздели
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...
Игорь Драко
Продвинутая шведка Грета, отсталая беларуска Маша
Валерий Щукин
""Педагог", угрожавшая школьнику убийством,...
Павел Севярынец
Кніга "Алесь Чаркашын"


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru