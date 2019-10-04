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Зеленский: Осужденный в Беларуси Павел Шаройко вернулся в Украину

Шаройко был осужден в Беларуси по обвинению в шпионаже

Зеленский: Осужденный в Беларуси Павел Шаройко вернулся в Украину
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении в страну украинского журналиста Павла Шаройко, осужденного в Беларуси к восьми годам лишения свободы.

Об этом глава государства написал у себя в Twitter.

Напомним, Шаройко задержали в Минске в ноябре 2017 года, обвинив собкора Украинского радио в шпионаже.

Его возвращение домой произошло на фоне встречи в Житомире Заленского с главой Беларуси Александром Лукашенко.

При этом, как сообщает Радио Свобода, Новозаводской районный суд Чернигова ранее отпустил из-под стражи гражданина Беларуси Юрия Политику, также задержанного украинскими спецслужбами по обвинению в шпионаже.
Источник: nv.ua
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