Зеленский: Осужденный в Беларуси Павел Шаройко вернулся в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении в страну украинского журналиста Павла Шаройко, осужденного в Беларуси к восьми годам лишения свободы.





Об этом глава государства написал у себя в Twitter.





Напомним, Шаройко задержали в Минске в ноябре 2017 года, обвинив собкора Украинского радио в шпионаже.





Его возвращение домой произошло на фоне встречи в Житомире Заленского с главой Беларуси Александром Лукашенко.

При этом, как сообщает Радио Свобода, Новозаводской районный суд Чернигова ранее отпустил из-под стражи гражданина Беларуси Юрия Политику, также задержанного украинскими спецслужбами по обвинению в шпионаже.







