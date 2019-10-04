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Российскую журналистку задержали в Иране - обвиняют в шпионаже

Российскую журналистку Юлию Юзик задержали в Тегеране. Об этом сообщил ее бывший муж, журналист Борис Войцеховский.

По словам Войцеховского, несколько лет назад Юзик работала в Тегеране корреспондентом. Недавно она вновь поехала туда по приглашению. В аэропорту у нее отобрали паспорт, сказав, что вернут его на вылете из страны.

«Накануне, выломав дверь в ее номер, Юлю забрали сотрудники Корпуса Стражей Исламской революции прямо из гостиницы», — написал Войцеховский.

По его словам, ей разрешили позвонить в Москву, но она успела рассказать лишь то, что сидит на полу в камере и скоро у нее суд.

По информации Войцеховского, Юзик обвиняют в сотрудничестве со спецслужбами Израиля. Войцеховский подчеркнул, что ей грозит по меньшей мере десять лет заключения. 

Задержание Юзик подтвердила и ее дочь.

Пресс-атташе посольства России в Иране Андрей Ганенко сообщил РБК, что посольство в курсе задержания журналистки и уже разбирается в ситуации. 

Юлия Юзик — автор книги «Невесты Аллаха» о женщинах-смертницах и «Бесланский словарь». 

В 2016 году она баллотировалась в депутаты Госдумы от Дагестана от «Открытой России» Михаила Ходорковского. 
Источник: tvrain.ru
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