Российскую журналистку задержали в Иране - обвиняют в шпионаже

По словам Войцеховского, несколько лет назад Юзик работала в Тегеране корреспондентом. Недавно она вновь поехала туда по приглашению. В аэропорту у нее отобрали паспорт, сказав, что вернут его на вылете из страны.





«Накануне, выломав дверь в ее номер, Юлю забрали сотрудники Корпуса Стражей Исламской революции прямо из гостиницы», — написал Войцеховский.





По его словам, ей разрешили позвонить в Москву, но она успела рассказать лишь то, что сидит на полу в камере и скоро у нее суд.





По информации Войцеховского, Юзик обвиняют в сотрудничестве со спецслужбами Израиля. Войцеховский подчеркнул, что ей грозит по меньшей мере десять лет заключения.





Задержание Юзик подтвердила и ее дочь.





Пресс-атташе посольства России в Иране Андрей Ганенко сообщил РБК, что посольство в курсе задержания журналистки и уже разбирается в ситуации.





Юлия Юзик — автор книги «Невесты Аллаха» о женщинах-смертницах и «Бесланский словарь».





В 2016 году она баллотировалась в депутаты Госдумы от Дагестана от «Открытой России» Михаила Ходорковского.