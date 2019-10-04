"Белорусской оппозиции нужно памятник поставить!"

Пока каждый из политиков остался при своем мнении, но оба обещали продолжить беседу после парламентских выборов.





Андрей Савиных на днях подал документы на регистрацию кандидатом в депутаты. «Моя инициативная группа собрала 3300 подписей, – похвастался солидными цифрами бывший пресс-секретарь МИДа в Фейсбуке. – В кандидаты меня также выдвинул объединенный трудовой коллектив от 5 компаний».





Председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов высказал сомнения, что Савиных сам собирал подписи и что люди добровольно отдавали за него свои голоса, а также предположил, что депутатский мандат у него уже в кармане.





"Я сам ходил по квартирам, кто-то вспоминал мою работу пресс-секретарем, кто-то агрессивно закрывал дверь перед моим лицом, кто-то начинал говорить о трудностях, – ответил Савиных Борисову. – Люди мне ничем не обязаны. Скорее, наоборот, это я беру на себя обязанности заботиться об их интересах в случае избрания.





Голосовать они также будут сами. Их могут просить (даже настоятельно!) принять участие в голосовании, но за кого голосовать они все равно будут решать сами. Просто вам удобней представить дело так, что вот вы или кто из «ваших» такой замечательный, а вам просто не дают развернуться. Все несправедливо.





Поверьте, человеку свойственно оправдывать себя, иногда любой ценой. Но в конечном итоге важно только то, что человек делает, а не то, в чем он сомневается.





Я пройду весь процесс выборов. Но уже сейчас у меня начинает формироваться мнение, что все рассказы о фальсификации выбора людей - это не более чем «отмазка», чтобы не признаваться собственном (не вашем лично, разумеется) политическом банкротстве".





- Такое впечатление, что человек обманываться рад, – прокомментировал «Белорусскому партизану» свою беседу с Савиных Игорь Борисов. – Я уверен, что Андрей Савиных прекрасно понимает, как проходят выборы в нашей стране, к тому же, он мог иметь отношение к организации выборов на международных участках.





Но тот гротеск, с которым он вышел на публику, что за него отдали свои голова пять компаний, и то, что про него даже Александр Лукашенко вспомнил, – это все часть пиар-хода.





Сегодня в парламенте есть дипломат Валерий Воронецкий. Но большой вопрос, останется ли он там еще на один срок, потому что создавать в Палате представителей дипломатический кружок – это, конечно, хорошо, но должны быть видны конкретные результаты его работы.





Если не ошибаюсь, в парламенте было создано 82 международные комиссии по работе с разными странами. Но где результаты этой работы? Где, например, признание белорусского парламента на международной арене?





Результатов нет. Все отношения происходят на уровне просто поговорить. Полагаю, что Савиных бросают в парламент как раз для того, чтобы усилить международное сотрудничество. Но тот гротеск, с которым он идет на парламентские выборы...





Я пригласил Андрея Савиных в кампанию наблюдения «Право выбора»: посидим, посчитаем, сколько пришло человек на выборы, посмотрим, как голосовали люди, сколько пришло человек и совпадает ли явка с теми цифрами, которые будут указаны в протоколе.





Можно обманываться, а можно верить тому, что видишь сам.





Что касается оппозиции, то, конечно, за 25 лет белорусская оппозиция обанкротилась. Бизнес ее не поддерживает, политические партии государство не финансирует. И если бы мидовских работников лишить зарплаты и поставить в такие условия, в которых сегодня находится белорусская оппозиция, я посмотрел бы, сколько лет они бесплатно бы работали.





Белорусской оппозиции вообще нужно памятник поставить! Потому что это самая миролюбивая оппозиция, какая только может быть!





Критиковать легко, а вот встать на место любого из оппозиционных лидеров и показать, как надо действовать, – увы, таких героев сегодня нет...