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"Белорусской оппозиции нужно памятник поставить!"

Дипломат и бывший чиновник Андрей Савиных вступил в жаркую дискуссию с председателем Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорем Борисовым.

"Белорусской оппозиции нужно памятник поставить!"
Пока каждый из политиков остался при своем мнении, но оба обещали продолжить беседу после парламентских выборов.

Андрей Савиных на днях подал документы на регистрацию кандидатом в депутаты. «Моя инициативная группа собрала 3300 подписей, – похвастался солидными цифрами бывший пресс-секретарь МИДа в Фейсбуке. – В кандидаты меня также выдвинул объединенный трудовой коллектив от 5 компаний».

Председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов высказал сомнения, что Савиных сам собирал подписи и что люди добровольно отдавали за него свои голоса, а также предположил, что депутатский мандат у него уже в кармане.

"Я сам ходил по квартирам, кто-то вспоминал мою работу пресс-секретарем, кто-то агрессивно закрывал дверь перед моим лицом, кто-то начинал говорить о трудностях, – ответил Савиных Борисову. – Люди мне ничем не обязаны. Скорее, наоборот, это я беру на себя обязанности заботиться об их интересах в случае избрания. 

Голосовать они также будут сами. Их могут просить (даже настоятельно!) принять участие в голосовании, но за кого голосовать они все равно будут решать сами. Просто вам удобней представить дело так, что вот вы или кто из «ваших» такой замечательный, а вам просто не дают развернуться. Все несправедливо. 

Поверьте, человеку свойственно оправдывать себя, иногда любой ценой. Но в конечном итоге важно только то, что человек делает, а не то, в чем он сомневается.

Я пройду весь процесс выборов. Но уже сейчас у меня начинает формироваться мнение, что все рассказы о фальсификации выбора людей - это не более чем «отмазка», чтобы не признаваться собственном (не вашем лично, разумеется) политическом банкротстве".

- Такое впечатление, что человек обманываться рад, – прокомментировал «Белорусскому партизану» свою беседу с Савиных Игорь Борисов. – Я уверен, что Андрей Савиных прекрасно понимает, как проходят выборы в нашей стране, к тому же, он мог иметь отношение к организации выборов на международных участках. 

Но тот гротеск, с которым он вышел на публику, что за него отдали свои голова пять компаний, и то, что про него даже Александр Лукашенко вспомнил, – это все часть пиар-хода. 

Сегодня в парламенте есть дипломат Валерий Воронецкий. Но большой вопрос, останется ли он там еще на один срок, потому что создавать в Палате представителей дипломатический кружок – это, конечно, хорошо, но должны быть видны конкретные результаты его работы. 

Если не ошибаюсь, в парламенте было создано 82 международные комиссии по работе с разными странами. Но где результаты этой работы? Где, например, признание белорусского парламента на международной арене? 

Результатов нет. Все отношения происходят на уровне просто поговорить. Полагаю, что Савиных бросают в парламент как раз для того, чтобы усилить международное сотрудничество. Но тот гротеск, с которым он идет на парламентские выборы... 

Я пригласил Андрея Савиных в кампанию наблюдения «Право выбора»: посидим, посчитаем, сколько пришло человек на выборы, посмотрим, как голосовали люди, сколько пришло человек и совпадает ли явка с теми цифрами, которые будут указаны в протоколе. 

Можно обманываться, а можно верить тому, что видишь сам.

Что касается оппозиции, то, конечно, за 25 лет белорусская оппозиция обанкротилась. Бизнес ее не поддерживает, политические партии государство не финансирует. И если бы мидовских работников лишить зарплаты и поставить в такие условия, в которых сегодня находится белорусская оппозиция, я посмотрел бы, сколько лет они бесплатно бы работали.

Белорусской оппозиции вообще нужно памятник поставить! Потому что это самая миролюбивая оппозиция, какая только может быть!

Критиковать легко, а вот встать на место любого из оппозиционных лидеров и показать, как надо действовать, – увы, таких героев сегодня нет...
Павел Мазак, "Белорусский партизан"
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