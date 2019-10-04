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Порошенко будет защищать российский адвокат Илья Новиков

Известный российский адвокат Илья Новиков присоединяется к защите Петра Порошенко по ряду уголовных дел против пятого президента Украины, открытых по заявлениям бывшего заместителя главы Администрации Януковича Андрея Портнова.



Об этом сообщил Укринформ со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская солидарность"

"Это решение было принято после того, как стало известно о намерении Государственного бюро расследований обратиться за правовой помощью ... к стране-агрессору, в частности в уголовном производстве о прохождении украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Как известно, это производство было начато по заявлению бывшего заместителя главы Администрации Януковича Андрея Портнова. В этой ситуации привлечение российского адвоката абсолютно целесообразно. Илья Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику в Украине", - говорится в сообщении.


В "Евросолидарности" подчеркнули, что Новиков в российских судах защищал и защищает украинских граждан - узников Кремля, в частности, в прошлом месяце был адвокатом наших моряков.

В ГБР сообщили, что экс-президент фигурирует в 12 уголовных производствах. Как известно, Порошенко ранее уже приходил на допрос в рамках уголовного производства о возможном уклонении от уплаты налогов при купле-продаже телеканала «Прямий».
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