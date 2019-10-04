На сайте Центризбиркома опубликованы списки 8 человек, выдвинутых от Гродненской области в новый состав Совета Республики. Формально их выберут только 7 ноября, однако выборы будут безальтернативными - за кандидатов в сенаторы будут голосовать областные и Минский городской советы депутатов.





Интересно, что из восьмерых претендентов лишь двое работают в действующем составе Совета Республики - председатель СПК «Озеры» Александр Шишко и ректор Гродненского государственного медуниверситета Виктор Снежицкий.





Также в верхнюю палату от Гродненской области выдвинуты первый проректор ГрГУ Олег Романов, заместитель губернатора Виктор Лискович, главред "Лидской газеты" Екатерина Серафинович, директор Новогрудского сельскохозяйственного лицея Эльвира Сороко.









Среди кандидатов от региона также значаться директор областного драмтеатра Игорь Гедич и замдиректора компании "Конте Спа" Валентин Байко.





Валентин Байко занимает 7 место в списке самых успешных бизнесменов страны. Среди его активов указаны Конте Спа (Гродно), Брестский чулочный комбинат (Брест), Умка (Солигорск), Туровский молочный комбинат (Туров) и другие.

От каждой области и Минска в Совет Республики избираются по восемь человек. Еще восьмерых человек может назначить президент, однако пользуется таким правом глава государства нечасто.



